Esta quinta-feira, foi noite de Liga Europa! Com várias equipas em ação, destaque para três portugueses na primeira mão da 2.ª pré-eliminatória.

Nos Países Baixos, Carlos Borges, também conhecido por Forbs, foi titular na vitória do Ajax sobre o Vojvodina, por 1-0. O português foi substituído aos 84 minutos, momentos antes do golo do Ajax, aos 86, autoria de Van den Boomen.

O jovem Nazinho, formado no Sporting, foi titular no empate do Cercle Brugge com o Kilmarnock, por 1-1. De recordar que o lateral de 21 anos assinou em definitivo pelo clube belga no presente mercado de transferências.

Na Noruega, Pedro Ganchas do Silkeborg, da Dinamarca, foi perder a casa do Molde, por 3-1. O português, com formação no Benfica, jogou 90 minutos.

Confira os resultados da noite: