A Polícia de Segurança Pública (PSP) garantiu o reforço de unidades no centro de Lisboa, de forma a evitar a presença de adeptos do Marselha no Estádio da Luz, esta quinta-feira.

Em declarações à agência Lusa, o intendente Sérgio Soares confirmou uma reunião entre a PSP e os encarnados, em que ficou definida a decisão como uma «medida de prevenção». Recordar que o Benfica anulou todos os bilhetes adquiridos pelos adeptos franceses, para a primeira mão dos «quartos» da Liga Europa.

«Teremos mais adeptos na cidade durante a hora do jogo, alguns deles tinham bilhetes, voos e hotéis reservados. Decidimos por isso reforçar o centro da cidade e outras zonas de maior aglomeração, como por exemplo o Bairro Alto», começou por explicar.

«Não vamos conseguir controlar a totalidade da situação, mas existe a possibilidade de algumas pessoas tentarem adquirir bilhetes para as bancadas destinadas aos adeptos encarnados. Vamos tentar impedir que tal aconteça e para tal estamos em permanente contacto com a polícia francesa», acrescentou o intendente.

Na terça-feira, o Benfica informou que tanto os adeptos do Benfica, como os do Marselha, iam ser impedidos de acompanhar as respetivas equipas nos dois jogos dos quartos de final, por ordem das autoridades portuguesas e francesas.