A tarde de Braga ficou marcada por confrontos violentos entre adeptos dos Guerreiros do Minho e cerca de 300 ultras sérvios, seguidores do Estrela Vermelha.



A PSP foi chamada à Avenida da Liberdade, no centro da cidade, para procurar controlar os incidentes. Como se pode ver no vídeo postado no final da peça, os agentes foram obrigados a disparar vários tiros para o ar e vários dos envolvidos procuraram refúgio nos inúmeros estabelecimentos comerciais da zona.



Os principais problemas correram poucos minutos antes do cortejo de adeptos sérvios seguir para a Pedreira, onde às 20 horas se iniciaria o Sp. Braga-Estrela Vermelha.



VÍDEO dos confrontos em Braga: