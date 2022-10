O Arsenal segue imparável na Liga Europa. Com Fábio Vieira de início, os «gunners» derrotaram o PSV por 1-0, em Londres, numa partida em atraso da segunda jornada do grupo A da Liga Europa.



O internacional sub-21 português fez uma exibição discreta à semelhança da equipa na primeira parte. Não houve praticamente oportunidades de golo, aliás.



A segunda parte foi distinta. O líder da Premier League entrou com outra vontade, energia e capacidade relativamente à primeira metade. Depois de um par de remates perigosos, sobretudo de Jesus e de Nketiah, o Arsenal quebrou a resistência da equipa de Eindhoven.



Após uma combinação na direita, Tomiyasu cruzou atrasado para o remate de primeira de Xhaka que só parou no fundo da baliza de Benítez. Curiosamente, na altura do 1-0, Fábio Vieira já não estava em campo - o português saiu aos 67 minutos, quatro minutos antes do golo.



Com esta vitória o Arsenal, que teve Cedric no banco todo o jogo, fez 12 pontos no grupo A da Liga Europa e garantiu o apuramento, embora ainda não tenha assegurado o primeiro lugar. Significa por isso que a equipa londrina tem três jogos para confirmar a primeira posição e o consequente apuramento para os «oitavos» da competição, caso fique em segundo terá de jogar o play-off. Por sua vez, o PSV tem sete pontos e é segundo classificado à frente de Bodo/Glimt (quatro pontos) e Zurique, que ainda não pontuou.