O PSV Eindhoven esteve a um golo de distância de igualar a eliminatória diante do Sevilha No entanto, os neerlandeses venceram por 2-0 depois de terem perdido por 3-0 na Andaluzia e foram afastados da Liga Europa.



O conjunto de Ruud van Nistelrooy apenas abriu o marcador ao 77 minutos por intermédio de Luuk de Jong numa altura em que Fábio Silva já estava em campo. Foi precisamente o internacional sub-21 português quem fez o 2-0 com uma finalização precisa na área. O golo ainda deu esperança ao PSV, mas não foi suficiente para levar o jogo a prolongamento.



A partida ficou, de resto, marcada pela agressão de um adepto do PSV a Dimitrovic, guarda-redes do emblema espanhol.



Veja o golo de Fábio Silva: