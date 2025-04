O Lyon empatou esta quinta-feira frente ao Man. United [2-2] com o golo do empate francês a ser marcado já nos instantes finais do encontro. Para Paulo Fonseca, treinador dos gauleses, a eliminatória está aberta depois de um «bom jogo de futebol».

«Fizemos um bom jogo, contra uma grande equipa como o Manchester United. Fizemos o que a nossa equipa faz normalmente, que é jogar o nosso jogo. No último lance da primeira parte, foi difícil sofrer aquele golo de bola parada. No segundo tempo voltámos a ser mais dominantes, tivemos ocasiões para fazer o 2-1. É compreensível que tenhamos arriscado um pouco mais, mas penso que foi um bom jogo de futebol, jogámos com imensa coragem e as coisas continuam em aberto», disse o técnico do Lyon aos microfones da Flash Interview da Sport TV.

Fonseca, que pode estar presente no banco dado que o pesado castigo que sofreu implica apenas competições francesas, fez apenas uma substituição durante todo o encontro, algo com que estava tranquilo no final da partida.

«É verdade que estamos bastante limitados neste momento, mas não senti grande necessidade de mexer na equipa quando a equipa esteve muito equilibrada e muito bem. Ofensivamente, obviamente que faltam opções fruto das lesões que tivemos», referiu o treinador de 52 anos que já aponta para a partida da segunda mão.

«Não temos nada a perder, antes pelo contrário. Demonstrámos que podemos disputar a eliminatória. Será difícil, jogam em casa, com o seu público, mas acredito muito nos meus jogadores. Continuou com a mesma esperança com que comecei este jogo. Aliás, este jogo ainda me dá mais esperança que podemos fazer algo especial», concluiu.

O segundo jogo da eliminatória entre o Lyon e o Man. United vai decorrer na próxima quinta-feira, dia 17 de abril, às 20h.