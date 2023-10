O Sporting empatou no reduto do Raków (1-1), em encontro referente à 3.ª jornada do Grupo D da Liga Europa.

O jogo ficou marcado pela expulsão precoce de Gyökeres, ao 8.º minuto, por entrada dura sobre Arsenic.

Ainda assim, os leões colocaram-se em vantagem graças a um cabeceamento certeiro de Coates (14m).

O Raków terminou na etapa complementar e chegou à igualdade por intermédio de Piasecki (79m).