Dawid Szwarga, treinador do Raków, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Sporting (1-2), no Estádio de Alvalade, em jogo da 4.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa:

Análise ao jogo.

- Sabíamos que ia ser um encontro em que íamos ter de defender baixo e bem. Não sabíamos que ia haver tantas situações, como o cartão vermelho. Tivemos de ser pacientes e esperar por espaços para explorarmos, mas o adversário colocou-nos muitas dificuldades. Queríamos jogar mais alto, como estamos habituados, mas isso significava dar mais espaços ao adversário. Acho que jogámos bem, em alguns momentos podíamos ter sido mais diretos e tivemos oportunidades para marcar. Em geral, acho que estivemos num bom nível. Para tirar algum aspeto positivo neste jogo, o Sporting não marcou nenhum golo de bola corrida, só de bola parada. Os jogadores merecem aplausos, estiveram unidos, estiveram em bom plano.

Aquele minuto 13 foi determinante no jogo?

- Obviamente que há situações que influenciaram o jogo. Não gosto de focar-me só num lance, mas perdemos um jogador e sofremos um golo no mesmo instante, obviamente que isso tem influência. Mas, mesmo assim, com dez, conseguimos jogar bem, conseguimos criar algumas oportunidades e, em alguns momentos, podíamos ter feito melhor. Este tipo de respostas também nos permitem tirar coisas positivas. Pode dar alguma confiança aos jogadores. Os jogadores tiveram de fazer um grande sacrifício, isso foi positivo, mas podíamos ter sido mais eficazes, mesmo com menos um jogador.

Arbitragem? O que achou dos dois lances de penálti?

- Estamos a analisar as situações, mas não vou falar nas decisões do árbitro. Fiquei dececionado, tínhamos um plano e tivemos de alterar tudo muito cedo no jogo. O que vi foi dois jogadores na área a agarrarem-se um ao outro, mas não quero comentar essa situação, prefiro falar sobre o jogo.

Já em período de compensação ficou muito zangado, o que se passou?

- Quando temos um jogador a menos, temos de procurar as oportunidades que podem mudar o jogo. Podíamos ter mantido a bola na nossa posse por mais minutos. O mais difícil é conquistar a bola, mas depois não a podemos perder logo a seguir.

O Raków já não tem possibilidades de passar, mas ainda pode ter interferência na classificação. Como vão ser os últimos dois jogos?

- Não vamos desistir, no jogo com o Sturm Graz vamos comportar-nos como profissionais que somos e vamos tentar ganhar o jogo.