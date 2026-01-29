Um adepto do Rangers morreu durante a noite desta quarta-feira, vítima de «causas naturais».

Através de uma nota partilhada nas redes sociais e no site oficial, o clube escocês deixou as «sentidas condolências» à família e amigos do adepto e garantiu estar em contacto com as autoridades portuguesas e britânicas. 

Recorde-se que o Rangers defronta o FC Porto a partir das 20h desta quinta-feira, no Estádio do Dragão, na última jornada da fase de liga da Liga Europa.

Entretanto, o FC Porto já endereçou condolências à família do adepto falecido.

RELACIONADOS
Dúvida na baliza e mudanças na defesa: o onze provável do FC Porto com o Rangers
VÍDEO: Terem Moffi aterra em Portugal para assinar pelo FC Porto
FC Porto fecha empréstimo de Moffi com opção de compra de 8 milhões