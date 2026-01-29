Adepto do Rangers morre no Porto vítima de «causas naturais»
Clube escocês diz estar em contacto com autoridades portuguesas e britânicas
Um adepto do Rangers morreu durante a noite desta quarta-feira, vítima de «causas naturais».
Através de uma nota partilhada nas redes sociais e no site oficial, o clube escocês deixou as «sentidas condolências» à família e amigos do adepto e garantiu estar em contacto com as autoridades portuguesas e britânicas.
Recorde-se que o Rangers defronta o FC Porto a partir das 20h desta quinta-feira, no Estádio do Dragão, na última jornada da fase de liga da Liga Europa.
Entretanto, o FC Porto já endereçou condolências à família do adepto falecido.
Everyone at Rangers is extremely saddened to have learned of the passing of one of our supporters overnight in Porto from natural causes.
The thoughts of everyone at the club are with their family and friends at this incredibly difficult time, and we are liaising with both the… pic.twitter.com/hyKcykD5NB
— Rangers Football Club (@RangersFC) January 29, 2026
Our thoughts are with the family and friends, and the entire Rangers FC community. https://t.co/aj954Uxxuy— FC Porto (@FCPorto) January 29, 2026