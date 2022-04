Castro, jogador do Sporting de Braga, em declarações na flash interview da SportTV+, após a eliminação nos quartos de final da Liga Europa frente ao Rangers no prolongamento:



«Saímos com a sensação de que demos tudo. Não existem vitórias morais, mas sinto-me orgulhoso. Merecíamos aquela pontinha de sorte, ainda para mais sendo o Carmo a marcar. Cheguei a acreditar que íamos chegar às meias-finais. Infelizmente não foi possível.



Estamos muito tristes mas ao mesmo tempo, orgulhosos pelo percurso que fizemos. Fomos uns heróis pelo que fizemos até aqui. Sinto-me orgulhoso por jogar no Sp. Braga.



Golo aos 60 segundos? Não vamos dizer que não contou, porque contou. Foi um ressalto e eles marcaram. Foi como se a eliminatória começasse do zero aos 60 segundos. Eles galvanizaram-se. Não fizemos uma grande primeira parte, mas acabar como acabámos foi triste. A expulsão e o penálti castigaram-nos muito.»