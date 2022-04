O Sp. Braga roçou o inferno no Ibrox, foi ao céu com um golo de David Carmo e caiu definitivamente aos dez minutos da primeira parte do prolongamento. O jogo em Glasgow foi uma autêntica montanha-russa com os bracarenses a verem Roofe tirar-lhes o bilhete para as meias-finais da Liga Europa ao minuto 101 (3-1).



No entanto, é justo dizer que o Rangers fez o suficiente para resolver a eliminatória no tempo regulamentar. Teve tudo, de resto, a seu favor: o marcador e a superioridade numérica. Só não contou com o golo de cabeça de David Carmo, na sequência de um canto, aos 83 minutos.



Em 45 minutos o campeão escocês esmureceu o sonho luso. Tavernier começou e concluiu a reviravolta do Rangers na primeira parte frente a um conjunto minhoto que ficou reduzido a dez elementos ainda antes do intervalo por expulsão de Tormena.



O 2-0 ao intervalo era lisonjeiro para os bracarenses. Além do bis de Tavernier, o campeão da Escócia teve um golo anulado e enviou uma bola à trave da baliza de Matheus. De resto, a resistência dos guerreiros do Minho durou... dois minutos. Embora jogue como lateral-direito, Tavernier é um dos homens mais perigosos na manobra ofensiva da equipa de Giovanni van Bronckhors. Como ficou provado no lance do 1-0.



O Rangers sentiu o adversário ferido e foi imediatamente em busca de saltar para a frente da eliminatória. Conseguiu-o, mas o VAR trocou-lhe as voltas, invalidando o golo de Roofe aos seis minutos. Pouco depois, o avançado acertou no ferro em plena pequena área.



O Sp. Braga não teve capacidade para resistir à pressão contrária e muito menos para travar as investidas de Kent e Barisic pela esquerda. Os minhotos terminaram a primeira parte com apenas um remate - de Ricardo Horta por cima da baliza - contra 12 do oponente. A tarefa, já por si difícil, ficou ainda mais complicada quando Tormena cometeu grande penalidade sobre Roofe e foi expulso. Tavernier fez tranquilamente o 2-0 aos 44 minutos.



A segunda parte foi distinta. Desde logo porque o Rangers, confortável no marcador e no jogo, não acelerou tanto. Ainda assim, criou duas excelentes situações para ampliar o resultado: o VAR invalidou uma e Ramsey desperdiçou a outra de forma incrível.



O Sp. Braga agarrou-se às escassas hipóteses de ainda discutir a eliminatória e foi feliz. O pé esquerdo de Iuri desenhou uma curva perfeita para a cabeça de David Carmo. O 2-1, que deixava tudo empatado, silenciou o Ibrox e assustou os protestantes.



O jogo arrastou-se para prolongamento. Ainda que o ritmo tenha baixado, o Rangers voltou a estar por cima e chegou ao 3-1 por Roofe, uma das figuras da partida. O Sp. Braga resistiu a todos os golpes aplicados pelos escoceses, menos ao golpe autoinfligido por Iuri Medeiros. O extremo viu dois amarelos consecutivos, um pela falta dura cometida e outro por protestos, e deixou a sua equipa com dez elementos.





Com nove, o Sp. Braga ficou completamente à mercê do Rangers que podia ter chegado à goleada não fossem as duas perdidas incríveis de Arfield. Pese a eliminação, há uma campanha absolutamente sensacional que ninguém pode apagar.