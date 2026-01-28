O treinador do Rangers, Danny Röhl, confessou, em conferência de imprensa, que vai gerir fisicamente a equipa na visita ao FC Porto, esta quinta-feira (20h00), na oitava e última jornada da fase de liga da Liga Europa. Os escoceses já não têm possibilidades de seguir em frente na prova e colocam a pressão no lado portista.

Rangers matematicamente impedido de seguir na Liga Europa

«Nas últimas semanas, mostrámos que podemos ganhar muitos jogos. Estivemos muito bem como grupo frente a adversários muito duros. Pontuámos na Liga Europa.»

Ambiente no Dragão e gestão da equipa

«Temos um grande desafio pela frente, dá para sentir logo quando se entra aqui. Há oito anos, estive cá com o Leipzig, conheço o estádio. Vejo a animação nos rostos dos meus jogadores por quererem jogar, mas, para mim, é importante fazer alguma rotação, porque temos ainda o jogo de domingo em mente.»

Elogios para Francesco Farioli

«Eles também têm tido uma boa sequência. Nos últimos dez jogos, ganharam nove, com muitos jogos sem sofrer. É uma equipa muito organizada, bem treinada, o Francesco [Farioli] tem feito um excelente trabalho até agora. Está tudo a postos, esperamos um grande jogo.»

Pressão no lado do FC Porto

«A pressão está do lado deles, porque querem a qualificação direta. Eles começarão com muita energia, uma pressão alta, e nós temos de nos manter compactos e organizados, esperando pelos nossos momentos para conseguir algo. Mas, para isso, temos de estar a cem por cento amanhã [quinta-feira].»