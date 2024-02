O treinador do Rangers atribuiu o favoritismo nos oitavos de final da Liga Europa ao Benfica.

«É um desafio excitante contra o Benfica – são uma equipa muito boa. Penso que não somos os favoritos nesta eliminatória, mas acreditamos na nossa qualidade e com a mentalidade deste grupo podemos vencer qualquer um», projetou o belga Philippe Clément, na conferência de imprensa de antevisão do jogo no campeonato com o Hearts.

«As noites europeias são importantes. Há uma história especial a desenvolver-se neste clube e há muita motivação, com a qual podemos fazer coisas incríveis» acrescentou o técnico da equipa escocesa, que venceu o grupo na Liga Europa.

Clément destacou que o Rangers tem jogadores experientes a nível europeu e que «assumem a liderança no balneário, ajudando a seguir em frente».

Já o lateral-direito Dujon Sterling, apontou que a equipa tem a intenção de passar aos quartos de final.

«Todos gostamos de jogar na Europa, o sorteio estava a decorrer quando vinha para aqui. Temos gostado do que alcançámos até agora», disse o jogador inglês, sublinhando a boa sensação de defrontar o Benfica, embora o pensamento ainda esteja no campeonato.

Rangers e Benfica defrontam-se a 7 de março na Luz e, uma semana depois, jogam em Glasgow.