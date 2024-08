Robert Klauss atribuiu esta quarta-feira o favoritismo ao Sp. Braga, no play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa.

Na antevisão ao encontro, o técnico do Rapid Viena destacou a presença dos bracarenses nas competições europeias e essa experiência que pode jogar a favor dos comandados de Carlos Carvalhal.

«O Sp. Braga tem maior experiência europeia nos últimos anos, mas se chegámos até aqui é porque vencemos os nossos jogos e queremos estar na fase regular da Liga Europa. Eles têm uma equipa muito ofensiva, com muita posse de bola e que gosta de atacar mais do que defender, será por aí que os podemos ferir», afirmou o técnico.

O técnico da formação austríaca abordou ainda a troca de treinador na equipa principal do Sp. Braga e garantiu que apesar de tudo, o importante «não é a alteração do treinador em si», mas as alterações táticas que podem surgir com essa mudança.