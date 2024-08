Robert Klauss, treinador do Rapid Viena, em declarações após a derrota na primeira mão do play-off da Liga Europa com o Sporting de Braga (2-1):

«Parabéns ao Sp. Braga pela vitória, já era um resultado esperado, mas gostaríamos de ter ganho. Foi um bom jogo e, agora, temos esperança do resultado ser outro em casa.

O facto de termos começado a jogar praticamente com 10 influenciou muito a nossa tarefa, não pudemos mostrar tudo o que queríamos, mas mostrámos muitas qualidades, nomeadamente muita paixão e combatividade pelo jogo.

Acreditamos nas competências da equipa, não mostrámos tudo hoje, mas daqui a uma semana vamos mostrar certamente, mantendo a ideia de que o Sporting de Braga é uma equipa muito forte.

A ideia era sermos mais ofensivos, mas com o cansaço e falta de força nas pernas fez com que adotássemos uma tática mais defensiva.

Discussão entre treinadores? Foi para proteger a nossa equipa, houve uma perceção de falta de respeito dos responsáveis do Sporting de Braga, a pedir o VAR e a expulsão, foi um momento muito emocional para proteger a equipa.

O cartão vermelho foi uma infelicidade do nosso jogador, chegou atrasado e fez com que essa falta surgisse.»