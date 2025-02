O Fenerbahçe garantiu a passagem aos oitavos de final da Liga Europa, após suprerar o Anderlecht com uns claros 5-2 no agregado das duas mãos.

Depois do triunfo por 3-0 na Turquia, a formação orientada por José Mourinho foi até à Bélgica empatar a dois golos, num encontro que começou com o pontapé certeiro de En Nesyri.

Pouco depois, confrontos entre adeptos nas bancadas chegaram a suspender o mesmo, os jogadores foram mandados para os balneários e apenas regressaram com os ânimos mais calmos. Aos 19 minutos, Vázquez marcou para o Anderlecht e o 1-1 manteve-se até ao intervalo.

Já na segunda parte, o mesmo Vázquez chegou ao «bis», mas a resposta pronta de Akcicek acabou por fazer cair por terra as esperanças do Anderlecth, que não mais conseguiu recuperar. Desta forma, o Fenerbahçe fica agora à espera de conhecer o adversário nos «oitavos», que passará pelo Rangers ou pelo Olympiakos.

Em Espanha e após o triunfo por 2-1 na primeira mão, a formação da Real Sociedad teve uma primeira parte atribulada, em que até entrou bem, com dois golos em 18 minutos (Mendéz e Sucic), mas viu o Midtjylland restabelecer a igualdade no marcador pouco depois, graças aos golos de Buska e Osorio.

Ainda assim, a superioridade dos bascos no encontro sentiu-se em cima do intervalo, com o «bis» de Sucic, e já na segunda parte as contas fecharam-se de vez. Através da marca dos onze metros, Oyarzabal fez o 4-2 e em cima do minuto 90 foi a vez de Oskarsson confirmou a goleada caseira dos comandados de Imanol Alguacil.

Na próxima fase da competição, a Real Sociedad irá medir forças com Tottenham ou Manchester United.

Já na Roménia, o Viktoria Plzen garantiu a passagem aos «oitavos» da Liga Europa depois de uma primeira parte demolidora frente ao Ferencvaros.

Aos 27 minutos, Durosinmi adiantou a equipa da casa no marcador e à passagem da meia hora de jogo, o Viktoria Plzen chegou ao segundo, por intermédio de Sulc. Nesta altura, já a eliminatória tinha sofrido uma cambalhota, mas Durosinmi chegou ao «bis» e arrumou de vez com as dúvidas.

Por fim, nos Países Baixos, o Ajax conseguiu a proeza de derrotar a Union St. Gilloise com um jogador a menos desde os 25 minutos.

Nessa altura já a formação visitante vencia por 1-0, graças ao golo de Mac Allister, mas com a expulsão de Klaassen o resultado sofreu mais alterações, com Promise a converter da melhor forma uma grande penalidade.

Este resultado forçou o prolongamento em Amesterdão, sendo que na primeira mão o Ajax tinha vencido por 2-0. Ora, no prolongamento Taylor conseguiu remar contra a maré e os neerlandeses carimbaram assim a passagem aos «oitavos» da Liga Europa.