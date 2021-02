O Manchester United teve um golo anulado ao minuto 64 da receção à Real Sociedad, em jogo da segunda mão dos dezasseis-avos da Liga Europa, devido a uma falta aparatosa de Victor Lindelof.

O cabeceamento para o golo até foi de Tuanzebe, mas o lance foi anulado, após recurso ao VAR, devido à abordagem do antigo jogador do Benfica, que ao saltar para tentar chegar à bola acabou por acertar com o joelho na cara de um adversário, no caso Jon Bautista.

Lindelof acabou mesmo por ser admoestado com o cartão amarelo.