O Nápoles entrou em campo «com 11 Maradonas» numa forma de homenagear o argentino que faleceu na passada quarta-feira, e bateu o Rijeka por 2-0, numa partida da quarta jornada do grupo F da Liga Europa.



Num jogo com grande peso emocional para os napolitanos, os golos do triunfo foram anotados por Politano (41m) e Lozano (75m) que assim sobem à liderança do grupo. De resto, a formação croata já está eliminada das competições europeias.







No outro jogo do grupo, AZ e Real Sociedad empataram sem golos nos Países Baixos.