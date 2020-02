Sporar estreou-se finalmente a marcar com a camisola do Sporting. O esloveno marcou aos 44 minutos o segundo golo do Sporting, frente ao Basaksehir, finalizando à boca da baliza um cruzamento de Ristovski.

Dois minutos foi o tempo que o Sporting precisou para se colocar em vantagem sobre o Basaksehir: na sequência de um canto, Sebatian Coates marcou ao segundo poste e abriu o marcardor em Alvalade.