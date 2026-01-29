FC Porto e Sp. Braga integram os oito lugares cimeiros da Liga Europa, juntamente com Lyon, AS Roma, Real Betis, Aston Villa, Midtjylland e Friburgo.

O Lyon e o Aston Villa foram as únicas equipas que chegaram aos 21 pontos, ambos com sete vitórias e uma derrota.

Na última jornada da competição, o Lyon de Paulo Fonseca recebeu e venceu o PAOK por 4-2. Georgios Giakoumakis abriu o marcador para a formação grega ao minuto 20. Remi Himbert, assistido por Afonso Moreira, empatou a partida aos 34 minutos.

O PAOK voltou a marcar, através de Meite (66m), mas a equipa francesa viraram o marcador e, com mais dois golos, venceram a partida ( Adam Karabec e Alejandro Gomes, aos 88 e 93 minutos).

Já o Aston Villa, que também somou 21 pontos, venceu os austríacos do Salzburgo por 3-2. A equipa de Unai Emery fecha, assim, a fase de liga na segunda posição, uma vez que a sua diferença de golos, comparativamente ao Lyon, é menor. 

O Midtjylland venceu o Dinamo Zagreb por 2-0. O Bétis confirmou o mau momento do Feyenoord na Europa e venceu, com um grande golo de Antony, a equipa neerlandesa por 2-1. 

O Friburgo perdeu na deslocação ao reduto do Lille. Já a Roma empatou diante do Panathinaikos por 1-1.

Equipas apuradas para os oitavos de final:

FC Porto, Sp.Braga, Lyon, Aston Villa, Bétis, Midtjylland, Friburgo e AS Roma.

Equipas que vão disputar o play-off:

Genk, Bolonha, Estugarda, Ferencváros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Estrela Vermelha, Celta de Vigo, PAOK, Fenerbahce, Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, Dínamo Zabreg e Brann.

Equipas eliminadas:

Young Boys, Sturm Graz, FCSB, G.A Eagles, Feyenoord, Basileia, Salzburgo, Rangers, Nice, Utrecht, Malmo e Maccabi Tel Aviv.

