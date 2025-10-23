FIGURA: Ricardo Horta

Depois de decidir um jogo que esteve difícil em Bragança, para a Taça de Portugal, foi o homem de serviço para a vitória, com duas assistências, para os golos de Fran Navarro e Dorgeles. É pulmão e coração nesta equipa e foi, mais um vez, importante para um resultado de sucesso dos minhotos.

MOMENTO: golo saído do banco para dar tranquilidade (72m)

O Sporting de Braga chegou ao 2-0 no marcador por Mario Dorgeles, que fez o primeiro golo pelos minhotos, ao seu 11.º jogo. Decorria o minuto 72, seis minutos depois de o internacional pela Costa do Marfim ter entrado em campo. O golo foi de um homem saído do banco, num lance que começou noutro: Pau Víctor, que ganhou o lance a Rodrigão, antes de Ricardo Horta assistir Dorgeles.

OUTROS DESTAQUES

Fran Navarro: depois de ter marcado o golo da vitória ante o Feyenoord, na primeira jornada da fase de liga, o avançado espanhol voltou a ser importante em mais um jogo europeu. Ao minuto 22, abriu o marcador do triunfo ante os sérvios, fazendo o seu quinto golo em 15 jogos pelo Sp. Braga na época 2025/26.

Dorgeles: entrou para os últimos 25/30 minutos e a tempo de ser determinante para selar mais três pontos e manter o percurso 100 por cento vitorioso do Sporting de Braga na fase de liga. Fez o 2-0 final no marcador a 18 minutos dos 90 e entrou ligado no jogo, com qualidade no passe e nos posicionamentos necessários na equipa.

Krunic: o médio foi batalhador e tentou ligar a equipa de trás para a frente, foi o autor da boa jogada individual em que Arnautovic quase fez golo (embora se fizesse, estaria fora-de-jogo). Um destaque numa equipa que esteve bem abaixo da competência e determinação exibidas no Dragão, ante o FC Porto.

Gorby: foi importante na ajuda defensiva e em alguma serenidade com bola para transitar para o ataque, algo que ficou mais evidente na segunda parte num par de lances, sobretudo ainda com a incerteza do 1-0.

Arrey-Mbi: competente no setor defensivo, conseguiu ganhar a maior parte dos duelos com adversários.