Com seis golos marcados nos últimos cinco jogos, o capitão do Sp. Braga, Ricardo Horta, tem sido um dos destaques da equipa. Apesar de reconhecer o bom momento de forma, o internacional português avisa que «a época ainda vai quase a meio».

«Mas, sim, estou a atravessar um bom momento. Temos vindo a melhorar bastante o nosso nível, a melhorar nos golos sofridos, tínhamos que aprimorar isso, estou a exibir-me a um bom nível, tal como toda a equipa. Já cometemos alguns erros, mas já é passado, já falámos sobre eles. Estamos focados no jogo de amanhã [quinta-feira], que é importante para o clube porque nos pode dar acesso aos oitavos de final, vamos entrar com tudo para vencer», afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo diante do Estrela Vermelha.

Horta está a 10 golos de igualar o melhor marcador de sempre do Sp. Braga, Mário (82/92), e admitiu que «é muito bom sinal» estar perto dessa meta, destacando ainda outros companheiros.

«Não sou só eu a atravessar um bom momento, o Iuri [Medeiros] e o Vitinha também estão, por exemplo. O coletivo é que faz destacar as individualidades e o Braga está a melhorar a cada dia que passa», sublinhou.

Relativamente ao jogo frente ao conjunto sérvio, o avançado assumiu que «é um adversário forte».

«Está em primeiro no grupo, mas queremos alterar essa classificação. Estamos muito focados em nós próprios, na nossa tarefa e no que podemos fazer. Sabemos das debilidades do adversário e vamos empenhar-nos ao máximo para conquistar os três pontos», apontou, referindo ainda o estado de espírito do plantel: «A equipa está confiante e preparada para o desafio de amanhã [quinta-feira]. Trabalhámos bem o jogo, estivemos a aprimorar os últimos detalhes no treino».

Na receção ao Estrela Vermelha, só a vitória permite ao Sp. Braga agarrar o primeiro lugar do grupo e passar diretamente à próxima fase da Liga Europa.