Ricardo Horta, jogador do Sp. Braga, em declarações à DAZN, depois da derrota frente ao Olympiakos, por 3-0, na segunda jornada da Liga Europa.

«Foi a nossa primeira oportunidade e depois dessa oportunidade devíamos ter ganhado algum ânimo para criar mais oportunidades dessas. O golo perto do intervalo desanimou a equipa, na segunda parte falámos que tínhamos de entrar bem, mas isso não aconteceu, foi o Olympiakos que entrou melhor e voltou a marcar. Agora temos de corrigir este resultado noutro jogo. Gostávamos de chegar à paragem para as seleções com seis pontos, mas apanhámos um adversário que faz muito jogo direto, muito jogo físico, muitas segundas bolas e não soubemos lidar com isso.