O golo de Ricardo Horta que garantiu a vitória do Sp. Braga frente ao Ludogorets na Liga Europa foi não foi histórico apenas por ter resultado na primeira vitória dos arsenalistas na Bulgária.

Este foi o 76.º golo do mais velho dos irmãos Horta, que à sexta época com a camisola do Sp. Braga, igualou Chico Gordo, melhor marcador da história do clube.

Ricardo Horta igualou o angolano que se destacou na década de 70 com a camisola do Sp. Braga, apontando 76 golos em 145 jogos.

O camisola 21 dos arsenalistas fica assim a um golo de se tornar no melhor marcador de um clube com o qual tem contrato até 2026.