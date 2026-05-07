Ricardo Horta, que começa o jogo entre os suplentes do Sporting de Braga, liderou a entrada da equipa titular em campo para os exercícios de aquecimento, antes do jogo com o Friburgo (20h00).

O internacional português, que saiu lesionado há uma semana, no jogo da primeira mão das meias-finais da Liga Europa, encabeçou o grupo de jogadores que entrou no relvado para aquecer, a pouco mais de meia-hora do apito inicial.

Apesar de estar na condição de suplente desde início, fez a fase inicial dos exercícios de aquecimento junto dos dez colegas de campo que vão disputar o jogo na Alemanha. Mais tarde, juntou-se aos suplentes na fase final pré-jogo.

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