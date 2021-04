Os segundos finais do Ajax-Roma, da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, ficaram marcados por um lance entre um dos apanha-bolas na Johan Cruijff Arena, em Amesterdão, com o jogador dos romanos, Riccardo Calafiori.

Já dentro do quarto e último minuto de compensação, o lateral de 18 anos encaminhou-se até junto dos placards eletrónicos de publicidade para ir buscar a bola e repô-la em jogo, quando foi surpreendido com uma bola em cheio no seu peito, atirada por um apanha-bolas.

Por breves instantes, Calafiori aproximou-se do apanha-bolas quase em jeito de tirar satisfações, mas voltou imediatamente para dentro do terreno de jogo. Algo surpreendido, acabou ainda por ver o cartão amarelo do árbitro russo Sergei Karasev por conduta antidesportiva.

«Há pouco a dizer, não esperava essa reação [ndr: do apanha-bolas]. Pensei em muitas coisas, mas mantive a calma», disse Calafiori, no final do jogo, em declarações à SkySport.

A Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, venceu por 2-1.