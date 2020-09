Bruno Moreira, autor do golo do Rio Ave na Turquia frente ao Besiktas, em declarações na flash interview da Sport TV, após o apuramento para o play-off da Liga Europa:



«Foi um jogo muito difícil, mas acho que fomos superiores o jogo todo. O Besiktas teve oportunidades, mas nós também. Com bola fomos muito superiores e sem dúvida merecemos.»



«Acho que estivemos bem durante o jogo todo. Com o golo, a equipa sentiu-se mais forte e podíamos ter decidido o jogo nos noventa minutos. Fomos uns justos vencedores.»



«Acreditámos desde que saímos de Portugal que vínhamos cá para vencer e que íamos disputar a próxima eliminatória. É um momento importante para todos os adeptos e dedico-lhes esta vitória. Não estiveram presentes, mas tiveram connosco.»



[Primeiro golo na Liga Europa:] «Especial, sem dúvida. Feliz por contribuir para este vitória do Rio Ave. AC Milan? Acho que agora é tempo de descansar. Foram 120 minutos duros, vamos ver o desfecho do outro jogo e primeiro vem o Vitória.»