Francisco Geraldes, jogador do Rio Ave, em declarações à Sport TV1, após a eliminação no play-off da Liga Europa frente ao AC Milan nos penáltis (9-8):



«É difícil responder. É utópico comparar a dimensão das duas equipas. Mostrámos que estamos num caminho digno de registo. Dificilmente uma equipa da nossa dimensão vai bater-se como nós nos batemos com o AC Milan Faltam-me as palavras, é muito inglório. Nós e esta cidade merecíamos, mas o futebol é isto.»



«Eles estavam a fazer jogo direto à espera que algo caísse do céu, sem desrespeito nenhum. E caiu, factualmente. Tivemos de ir a penáltis. Não são uma lotaria. É preciso saber bater e caiu para o lado deles. Falhámos, eu falhei, mas só falha quem lá está.»



[Segundo penálti falhado]: «Sabia que ele pensaria que não ia mudar de lado, mas eu também quis ter a certeza na eventualidade não ir para o meu lado e de não chegar à bola. Foi demasiado. Só falha quem lá está.»