Pavel Kieszek, um dos heróis do apuramento do Rio Ave para o play-off da Liga Europa, em declarações na flash interview da Sport TV+:



«O futebol é assim. Acho que merecemos ganhar. Jogámos muito bem, tivemos muitas oportunidades claras para marcar primeiro. Marcámos aos 85 minutos, os jogos têm noventa e tal. Ganhar aqui nos penáltis é algo especial.»



«Acho que a equipa estava toda muito confiança. O mister perguntou quem queria marcar e muitos tinham confiança. Ontem treinámos e hoje saiu bem.»



«O Besiktas é um grande clube, mas no campo são 11 contra 11. Fomos superiores. Acho que estamos muito bem fisicamente. Em Tondela marcámos no final, na Bósnia também e hoje também. Estamos muito bem comparado com os adversários.»