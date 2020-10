Rafael Leão, jogador do AC Milan, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a passagem à fase de grupos da Liga Europa ante o Rio Ave:



«Tinha dito aos meus colegas que o Rio Ave é uma equipa com qualidade. Sabíamos que este jogo seria difícil num campo complicado. Foi um grande jogo, mas com adeptos o espetáculo seria melhor. A nossa equipa lutou até ao fim. Fomos felizes nas poucas oportunidades que tivemos.»



«Continuámos a lutar até ao final, eles tiveram oportunidades, mas continuámos à procura do golo até surgir o penálti. Fomos felizes nesse momento.»



«Somos o AC Milan e jogamos para conquistar títulos e mostrar em campo que somos um grande clube. Na primeira parte podíamos ter feito melhor, mas fomos felizes e estamos contentes pela passagem»



«Já conhecia a equipa do Rio Ave. Transmiti aos meus colegas que não podíamos facilitar. Desejo muita sorte ao Rio Ave e também aos jogadores que conheço.»