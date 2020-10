Lucas Piazón, jogador do Rio Ave, em declarações à Sport TV1, após a eliminação no play-off da Liga Europa frente ao AC Milan após grandes penalidades (8-9):



«Estivemos muito perto inúmeras vezes, mas não conseguimos fechar o jogo. Estou orgulhoso, a equipa deu tudo, mas faltou-nos um pouco de sorte.»



«O golo deles caiu do céu. Mesmo o primeiro golo, a bola sobrou... Colocámos a bola no chão, fomos à procura do empate. No último lance num chutão para a frente, a bola bateu na mão do Toni e 2-2. Tivemos chances, mas o futebol não quis que passássemos.»



«Sim, merecíamos mais. Acho que tivemos bastante controlo de jogo, reagimos bem e quase poderíamos ter ganho nos 90 minutos. Fizemos um golo no prolongamento e depois eles vieram com tudo para cima, mas aguentámos bem. O futebol foi injusto para connosco.»