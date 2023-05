Paulo Dyaba continua com problemas físicos e não deverá a recuperar a tempo da final da Liga Europa, adiantou José Mourinho.



«Não espero nada do Paulo. Se ele conseguir ir para o banco e ajudar a Roma como ajudou contra o Feyenoord, já seria positivo», começou por dizer o técnico dos giallorossi, citado pela Gazzetta dello Sport.



«Honestamente, acho que o Paulo não vai ser capaz de jogar a final em Budapeste, mas espero que possa estar, pelo menos, no banco e ajudar-nos como ajudou nos quartos de final», acrescentou ainda.



Mourinho vai tentar levar o emblema romano à conquista da Liga Europa, depois de ter erguido o troféu da Liga Conferência na época transata. Na final disputada em Budapeste, capital da Hungria, a Roma terá pela frente o Sevilha.



Antes da final, os giallorossi têm ainda um jogo da Serie A frente à Fiorentina, agendado para o próximo sábado.