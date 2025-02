Martín Anselmi, treinador do FC Porto, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após a derrota frente à Roma por 3-2 na segunda mão do play-off de acesso aos «oitavos» da Liga Europa:

[FC Porto marcou primeiro mas depois deixou escapar a vantagem}

«Em seis minutos duas individualidades do Dybala fizeram com que a reviravolta se concretizasse. Marcámos o golo da primeira parte, mas também, como em todas as segundas partes, a equipa mostrou atitude, a equipa foi à procura do empate, mesmo com menos um, penso que estivemos perto e quero realçar isso. Depois disso, foi um jogo muito disputado, muito equilibrado, mais uma vez homem a homem, já o disse, tínhamos de ganhar os duelos nas segundas bolas, a que sobrou para nós no primeiro tempo conseguimos roubar, e foi aí que marcámos o primeiro golo após pressão, e a que sobrou para eles, a que ficou entre linhas para o Dybala, que é o que melhor que ele sabe fazer.»

[Jogar com menos um jogador tornou o jogo mais difícil]

«Sim, sabemos que a Roma tem bons jogadores, é difícil em igualdade de circunstâncias, e com um homem a menos desde o minuto 50 é muito difícil. Mesmo assim, podíamos ter empatado o jogo, e mesmo assim acho que as duas equipas deviam ter terminado o jogo com um homem a menos, não sei se o nosso cartão vermelho era um cartão vermelho, acho que podia ter sido resolvido com um amarelo para cada lado, mas bem, acho que isso condicionou completamente o jogo para nós.»

[Críticas do Samu no final do jogo, concorda?]

«Acho que isso faz parte, acho que quanto mais vezes passamos por situações destas, mais preparados estamos para ganhar este tipo de situações, por isso o nosso desafio agora é voltar, porque vamos estar mais preparados.»

[Primeira derrota da Era Anselmi. Agora resta o campeonato. Que FC Porto vai ser preciso para ainda festejar no final da temporada?]

«Lutar, lutar até ao fim, essa é a essência do clube, contra tudo e contra todos.»