As declarações depois da eliminação frente à Roma foram tema de conversa na conferência de imprensa de Martín Anselmi após a partida. O treinador dos dragões desvalorizou no entanto dizendo que seria necessário «ver a forma e o tom com que foram ditas».

«O Samu quando fala depois dos jogos ainda tem as emoções do encontro à flor da pele. Acredito que no final, quando passar um tempo conseguirá ver as coisas com mais calma», acrescentou sobre o avançado portista que marcou o primeiro golo na partida mas não escapou às críticas, algo que Anselmi não compreende.

«Hoje fez um grande golo, parece-me que no final, quando não se faz golos dizem que não faz golos, agora que fez um golaço dizem que tem de fazer melhor. Há um inconformismo constante com os jogadores. Ou falha o passe, ou criou oportunidades, ou pressionou, porque quem tem que pressionar é ele, roubando segundas bolas. [N.d.r.: Bola ao poste de Samu aos 69m] Não conseguiu rematar confortavelmente, e não é fácil marcar quando não consegues rematar confortavelmente», atirou o técnico argentino.

O avançado espanhol está entre a juventude que o FC Porto possui no plantel e é algo que deixa o treinador dos dragões descansado com o «futuro do clube», ainda depois de uma eliminação que contou com a estreia de Tomás Pérez pelos «azuis e brancos».

«Está em boas mãos, assegurado. Temos jogadores muito jovens, mas com muito talento. Este talento tem de passar por mais situações como as de hoje, porque quanto mais situações como estas passarmos mais preparados vamos estar. Temos o desafio de voltar, e voltar mais preparados, voltar sabendo tudo o que passa e todas as experiências vão acumulando».

«Não é fácil o Tomás Pérez estrear-se pelo FC Porto a faltar 10 minutos no Olímpico de Roma com um jogador a menos, é preciso personalidade para o fazer. O William [Gomes], a capacidade de encarar no um contra um esteve muito bem. O Rodrigo [Mora], já sabemos quem é então neste sentido estou contente porque temos muito bons jovens jogadores que estão a crescer e vão fazer parte da realidade do clube muito rapidamente», concluiu Anselmi.

De recordar, o FC Porto foi derrotado esta quinta-feira por 3-2 frente à Roma e acabou eliminado da Liga Europa.