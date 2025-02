A eliminação do FC Porto da Liga Europa frente à Roma ficou marcada pela expulsão de Eustáquio ao minuto 50, mas o treinador dos dragões, Martín Anselmi, recusa a falar sobre arbitragens deixando um desafio aos jornalistas presentes sobre as decisões do árbitro da partida.

«Tenho a filosofia de não falar sobre as arbitragens e muito menos se tiver perdido, então tinha falado no dia anterior em que apenas pedia que o jogo fosse justo. Agora vejam vocês se houve justiça ou não», disse Anselmi na conferência de imprensa após a derrota em Roma por 3-2 deixando ainda mais reparos sobre o lance «capital» de Eustáquio.

«Acredito que com um cartão amarelo para cada um dos lados estava correto. Acredito que foi uma discussão entre dois jogadores. Logicamente a partir do minuto 50, ficar com um jogador a menos contra um rival como é a Roma, com a qualidade de jogadores que tem ficou muito difícil.»

No entanto, Anselmi fez questão de realçar a prestação «valente e corajosa» dos «azuis e brancos» com menos uma unidade em campo.

«Penso que os jogadores tiveram coragem e foram valentes, mesmo com um jogador a menos podíamos ter empatado na jogada do Samu. Também com o Gonçalo Borges que entrando na área gerou mais uma situação de golo. No final faltou o tempo. Sempre vai haver coisas para corrigir. Amanhã vamos analisar o jogo e vamos entender muito melhor sem as emoções de agora que podem contaminar a opinião», atirou.

De recordar, os dragões falharam o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa depois de terem sido derrotados no agregado por 4-3.