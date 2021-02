O Benfica atualizou o boletim clínico com o nome de Gonçalo Ramos, que falha a deslocação a Roma, onde nesta quinta-feira a formação encarnada defronta o Arsenal em jogo da Liga Europa, por lesão.

Inicialmente o clube encarnado tinha colocado apenas os nomes de André Almeida (rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito) e Jardel (rotura muscular na coxa direita) no boletim clínico, mas mais tarde acrescentou-lhe o nome de Gonçalo Ramos, esclarecendo que o avançado tem uma mialgia na face posterior da coxa direita.