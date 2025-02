Paulo Dybala, jogador da Roma, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após o triunfo por 3-2 sobre o FC Porto na segunda mão do play-off de acesso aos «oitavos» da Liga Europa:

[Primeiros golos na Liga Europa]

«Estou muito feliz, eu acho que a equipa fez uma grande partida, eu acho que todos jogamos muito bem, então estou muito feliz pela vitória.»

[Análise à partida]

«Começou por ser uma partida difícil para nós, eu acho que depois do golo, cada jogador começou a fazer mais para a equipa, então depois do primeiro golo meu, a equipa começou a ter mais confiança, por isso que nós ganhamos justamente o encontro.

[Martín Ancelmi]

«Eu conhecia o trabalho dele, eu vi uns jogos. Eu acho que é muito jovem, ainda tem muito tempo para fazer grandes coisas, eu penso que ele pode fazer muitas coisas boas no FC Porto, eu desejo o melhor para ele.»

[Primeiro golo comparado a Maradona ou Messi]

«Não, foi uma jogada minha, o Shomurodov ajudou-me muito no último passe, e depois eu tentei entrar na área, e quando entrei no área tinha tudo no pé para atirar por em cima do guarda-redes, e por sorte foi golo.»