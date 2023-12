A UEFA divulgou esta segunda-feira os dez candidatos à melhor defesa da fase de grupos da Liga Europa, numa lista que conta com o nome de Mile Svilar da Roma, que já representou o Benfica.

O guarda-redes sérvio foi titular no empate entre o Servette e a Roma (1-1), na quinta jornada do grupo G, e interveio com uma excelente defesa, com a ponta dos dedos, evitando o que seria um grande golo de Dereck Kutesa.

Na lista, juntamente com o guardião de 24 anos, está também: Vladan Kovacevic (Raków), Guillaume Restes (Toulouse), Pau López (Marselha), Anthony Moris (Union Saint-Gilloise), Tobias Lawal (LASK), Pepe Reina (Villarreal), Alberto Brignoli (Panathinaikos), Peter Vindahl (AZ Alkmaar) e Andrey Lunev (Qarabag).