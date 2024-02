Mile Svilar ganhou o lugar a Rui Patrício na Roma e, na última noite, voltou a cimentar a sua posição, tendo sido até nomeado para melhor jogador da semana da Liga Europa.

O ex-Benfica defendeu dois penáltis e foi o grande herói dos «giallorossi», que eliminaram o Feyenoord.

O guarda-redes belga concorre ao prémio com Benjamin Bourigeaud (Rennes), Roland Sallai (Friburgo) e Indrit Tuci (Sparta Praga).

Hat-tricks, comebacks and shoot-out heroics 👏



Who gets your vote for #UEL Player of the Week? 🗳️@hankookreifen || #UELPOTW