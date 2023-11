José Mourinho não gostou do desempenho dos jogadores da Roma na derrota com o Slavia de Praga, esta quinta-feira, na Chéquia. A equipa italiana perdeu por 2-0 e, na verdade, nunca pareceu estar perto de poder conseguir outro resultado, tão pálida foi a exibição.

No final do jogo, o treinador português não foi meigo nas palavras. «Faltou-nos tudo esta noite», disse José Mourinho, acrescentando que que não queria falar muito e que nenhum dos jogadores o deveria fazer.

«Não há muito mais para dizer além do que vou dizer agora. É um resultado muito merecido para o adversário, numa perspetiva positiva, e para nós, de uma forma muito negativa. Derrota justíssima, nada funcionou», considerou o técnico português.

E foi mais longe nas críticas: «não gostei nada do que fizemos e disse isso aos jogadores no balneário. O que lhes disse fica entre nós, mas quero ser honesto com os jogadores do Slavia, que mereceram ganhar».

A Roma jogou sem alguns habituais titulares, mas Mourinho nem quis ir por esse caminho: «as ausências? Jogámos tão mal que não quero desculpas. Foi um jogo horrível. Todos merecíamos perder, à exceção do Bove, um menino de 20 anos que não estava na equipa principal há dois anos. Não vi a atitude profissional que deve haver num jogo sério e com objetivos», concluiu.