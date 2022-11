A Roma venceu esta quinta-feira, no Olímpico, os búlgaros do Ludogorets, por 3-1, em jogo da sexta e última jornada do Grupo C da Liga Europa.

Com este resultado, a equipa de José Mourinho assegurou o segundo lugar e vai jogar o play-off de acesso aos oitavos de final da prova, onde terá pela frente uma das equipas que terminou no terceiro lugar da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A Roma entrou em campo com os mesmos sete pontos do Ludogorets e sabia de antemão que precisava de vencer para garantir o segundo posto, já que tinha perdido na Bulgária (2-1). Contudo, os forasteiros foram mais ameaçadores na primeira parte.

A equipa italiana até tinha mais posse de bola e liderava em termos de remates, mas o Ludogorets foi mais perigoso no ataque à baliza de Rui Patrício. Depois de algumas ameaças, veio o golo. Aos 41 minutos, Rick arrancou ainda antes da linha de meio-campo, ninguém o parou em falta e, à entrada da área, o brasileiro armou o remate para bater o guarda-redes português.

Mourinho fez três substituições ao intervalo e a Roma entrou com outra postura no segundo tempo. Aos 55 e 65 minutos, Nicolò Zaniolo, um dos que tinha sido lançado a jogo, foi derrubado na área. Nas duas situações, Lorenzo Pellegrini enganou Sergio Padt e consumou, graças a dois penáltis, a reviravolta.

Zaniolo, de resto, foi o homem do jogo. Já depois de a Roma ter sofrido um susto, com um golo anulado aos visitantes, o atacante italiano deu tranquilidade com o 3-1, aos 87 minutos, após uma excelente jogada individual, finalizada com um toque sublime.

No outro jogo do grupo, o Betis venceu em Sevilha os finlandeses do HJK, por 3-0, com um bis de Aitor Ruibal (20m e 41m) e outro golo de Nabil Fekir (90+1m).

Quanto às contas do grupo, os espanhóis terminam em primeiro, com 16 pontos e avançam para os oitavos de final. Com 10 pontos, a Roma fica no segundo posto e vai jogar os play-offs da Liga Europa, enquanto, com sete, o Ludogorets disputará os play-offs de acesso aos oitavos da Liga Conferência. Com apenas um ponto, o HJK está fora das competições europeias.