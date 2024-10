Depois do empate na primeira jornada da Liga Europa, a Roma voltou a tropeçar, desta feita na segunda ronda, com a derrota por 1-0 no reduto dos suecos do Elfsborg.

O único golo da partida foi apontado em cima do intervalo por Baidoo (44m), na conversão de um penálti, perante o ex-Benfica Mile Svilar.

A Roma está fora dos lugares de qualificação para a fase a eliminar, enquanto o Elfsborg está em zona de play-off.

