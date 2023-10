Depois de um mau arranque de temporada, a Roma bateu o Slavia Praga, esta quinta-feira, e chegou à quinta vitória seguida. Após o jogo, José Mourinho mostrou-se satisfeito com a prestação da equipa e deixou elogios a Bove e a El Shaarawy.



«O golo do Bove foi importante pela forma como pressionámos. Foi um golaço o que tornou o jogo diferente do que tinha imaginado. O Slavia é uma equipa forte com bola, mas fizemos uma pressão muito boa na primeira parte. Na segunda parte a intensidade foi mais baixa. É um problema da equipa, temos muitos jogadores que estão a jogar todos os minutos e há quebras», referiu, em conferência de imprensa.



O «Special One» abordou ainda o jogo contra o Inter, em Milão, no próximo domingo e lamentou a escassez de opções do plantel em virtude dos vários jogadores que tem lesionados.



«Infelizmente, vão ser duas equipas completamente diferentes. Existe uma [Inter] que tem duas equipas, vários jogadores que descansaram após jogarem terça-feira, dois jogadores por posição e muito combustível. A outra tem várias dificuldades. Queria fazer uma substituição e vi no banco Pagano, Pisilli, João Costa, Cherubini e D'Alessio. É difícil», disse.



O Inter-Roma está agendado para as 17h00 do próximo domingo.