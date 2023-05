Pouco mais de 20 anos depois de ter conquistado o primeiro título europeu, a Taça UEFA pelo FC Porto, o treinador português vai disputar a final da Liga Europa, nesta quarta-feira, na final que opõe a Roma ao Sevilha.

Questionado sobre essa efeméride no lançamento do jogo decisivo, o treinador português, que também conquistou a prova pelo Manchester United, desvalorizou.

«Não penso muito no que aconteceu no passado. O que aconteceu, aconteceu. A história não pode ser apagada, claro. Os momentos difíceis também não se esquecem, mas aprendemos a viver com eles. E eu olho sempre para a frente. Talvez seja esse o meu segredo, a minha maneira de estar no futebol há tantos anos. Por isso esta final para mim é só uma nova final. Não penso no FC Porto em 2003, não penso na Roma na época passada. Só penso nesta final», garantiu.

Mourinho pode tornar-se no primeiro treinador a conquistar a Liga Europa por três clubes diferentes, mas também isso não tem importância para Mourinho, que recorda a vasta experiência que tem para valorizar superstições.

«Estou no futebol há muitos anos. Talvez as pessoas pensem que sou mais velho do que sou. Talvez olhem para os meus cabelos brancos e pensem que estou muito velho, mas não estou velho o suficiente para pensar em fechar o ciclo. Não, não. Ainda vão ter de me aturar por muitos anos», alerta.