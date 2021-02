Paulo Fonseca considera que a Roma precisa de ter a ambição para ultrapassar o Sp. Braga esta quinta-feira e não pode ficar à espera que o resultado da primeira mão, na Pedereira (2-0), seja suficiente para chegar aos oitavos de final da Liga Europa.

O treinador dos romanos foi claro na antevisão do segundo embate com a equipa de Carlos Carvalhal e, na sua perspetiva, a «eliminatória não está fechada».

«Vimos uma equipa muito forte do Braga [na primeira mão] e temos que ter a atitude certa amanhã [quinta-feira]. Conheço bem a mentalidade daqueles jogadores e do clube e sei que vão querer dar a volta ao resultado, por isso, a eliminatória não está fechada, temos que ter ambição de vencer a partida e não apenas geri-la», disse o antigo treinador dos minhotos.

Depois do jogo com o Sp. Braga, a Roma recebe, já no domingo, o Milan, na liga italiana, prova na qual ocupa a quarta posição, a cinco pontos da equipa de Milão, mas, para o treinador português, desde o início da época, «todos os momentos são decisivos» e não é o momento de gerir.

«Neste momento, penso apenas na partida com o Braga, que será difícil, não quero pensar ainda no jogo com o Milan. Devemos fechar primeiro a eliminatória e, depois, pensaremos nesse jogo», explicou.

Com alguns jogadores lesionados, o técnico confirmou que El Shaarawy, sentado ao seu lado na conferência de imprensa, será titular esta quinta-feira.

«Será um grande erro pensarmos no jogo com o Milan, porque amanhã [quinta-feira] temos um jogo fundamental e o nosso objetivo é conseguir o apuramento», sustentou também o avançado italiano.

El Shaarawy frisou a «forte identidade» da equipa romana, caracterizada por «muita posse de bola» e com jogadores de qualidade, tornando «mais fácil fazer o jogo que o treinador pede».

Sporting de Braga e Roma defrontam-se a partir das 20h00 de quinta-feira, no Estádio Olímpico de Roma, jogo que será arbitrado pelo sueco Andreas Ekberg.