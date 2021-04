Paulo Fonseca, treinador da Roma, assumiu que o jogo desta quinta-feira com o Ajax, relativo à segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, é «provavelmente o mais importante da temporada até ao momento». Os romanos venceram o primeiro jogo em Amesterdão, por 2-1, e jogam a qualificação para as meias-finais no Estádio Olímpico em vantagem.

«Todos sabemos que este é, provavelmente, o jogo mais importante da temporada até ao momento. Vamos defrontar uma equipa muito boa. É importante não pensarmos no que aconteceu no primeiro jogo, em Amesterdão», afirmou o técnico, em conferência de imprensa.

Apesar de partir em vantagem para este segundo jogo, o treinador português pretende que os seus jogadores esqueçam o resultado da primeira mão e que joguem para vencer. «Quero ver uma equipa preparada para lutar, que queira ganhar o jogo. Acredito que os jogadores sabem o quão importante é este jogo e também o atual momento. Estamos bem física e mentalmente», destacou.

Paulo Fonseca reforçou a ideia que a eliminatória «ainda não está decidida» e que «todos os detalhes são decisivos», razão pela qual os giallorossi vão ter de produzir «um desempenho a roçar a perfeição» e isento de erros.

No encontro da primeira mão, o Ajax marcou primeiro, por Davy KLaassen, mas os romanos viraram o resultado com golos de Lorenzo Pellegrini e Roger Ibañez.

A Roma ocupa atualmente o sétimo lugar do campeonato italiano e está fora dos postos que dão acesso às competições europeias da próxima temporada, sendo que, em caso de conquista da Liga Europa, teria garantida a presença na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões.