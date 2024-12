Claudio Ranieri realizou esta quarta-feira a habitual conferência de antevisão ao jogo entre a Roma e o Sp. Braga, a contar para a 6.ª jornada da fase de liga da Liga Europa.

Com apenas seis pontos somados até ao momento na competição, mais um do que os bracarenses, a formação romana procura chegar aos nove e aproximar-se dos lugares de acesso direto à fase seguinte da prova. Para o técnico italiano, um dos pontos fortes do Sp. Braga é a versatilidade e a forma como gere bem a posse de bola, fatores que garantem um bom espetáculo no Olímpico de Roma, esta quinta-feira.

«Pontos fortes do Sp. Braga? Uma formação que gere muito bem a posse de bola, mas que também adquiriu características típicas das boas equipas europeias. É uma equipa versátil, capaz de jogar com defesa a quatro e a três. Quando escolhem a formação de três jogadores, colocam um quinto elemento que é mais ala do que defesa», começou por referir.

«Tenho certeza que será um jogo aberto, com duas equipas a jogar para vencer. Queremos fazer tudo bem. Não são jogos fáceis, mas queremos avançar na competição, tal como o Sp. Braga», acrescentou.

O jogo entre Roma e Sp. Braga está marcado para as 17h45 e a arbitragem estará a cargo do alemão Daniel Siebert.