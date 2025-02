O treinador da Roma, Claudio Ranieri, acredita que o favoritismo no duelo com o FC Porto desta quinta-feira a contar para a segunda mão do playoff de acesso aos «oitavos» da Liga Europa está dividido, antecipando um confronto equilibrado.

«Disse após o jogo da primeira, e mesmo antes, que é 50/50. Vamos defrontar uma equipa muito boa, muito jovem e com nível técnico muito elevado. Será um grande jogo», afirmou Ranieri durante a conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os «dragões».

O resultado da primeira mão ditou um empate a um golo, mas Ranieri rejeitou a ideia de que, depois da eliminação de Milan e Atalanta da Liga dos Campeões, a eliminatória da Roma ganhasse mais importância para o futebol italiano apontando para a «beleza do desporto» referindo ainda que «o desfecho não é certo e o mais forte nem sempre ganha».

Sobre o jogo com o FC Porto, o técnico de 73 anos espera um encontro difícil que necessita de um cuidado especial.

«Temos de ter cuidado. Repito, são uma equipa muito técnica, com um jogo vertical, temos de ter muita atenção», disse o treinador da Roma.

No final da conferência, Claudio Ranieri foi questionado sobre o falecimento de Pinto da Costa, no último sábado, algo que o treinador italiano fez questão de endereçar as condolências aos dragões.

«Lamento muito. Ele era o FC Porto. Se me lembro bem, foram 42 anos como presidente, o que é muito. Tinha saído há pouco tempo, que descanse em paz», comentou.

A Roma recebe o FC Porto esta quinta-feira, às 17h45, numa partida que vai poder acompanhar AO MINUTO, aqui no Maisfutebol. O vencedor da eliminatória vai encontrar a Lazio, que foi adversária do Sp. Braga na Fase de Liga, ou o At. Bilbao, os dois primeiros primeiros classificados da fase anterior da competição.