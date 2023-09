As lesões não largam Renato Sanches.



Depois de ter voltado à competição há cerca de um mês, o internacional português lesionou-se no jogo da Roma em casa do Sheriff Tiraspol. O médio apresentou queixas físicas num lance em que tentou chegar a um passe para as costas da defesa contrária.



Renato Sanches ainda esteve à conversa com a equipa médica dos giallorossi, mas acabou por dar o lugar a Leandro Paredes.