A UEFA puniu a Roma com o fecho parcial do Estádio Olímpico no próximo jogo em casa para as competições europeias, que será o duelo com o FC Porto a 20 de fevereiro.

Nesse jogo, a contar para a 2.ª mão do play-off da Liga Europa, os setores 46 e 47, onde ficam elementos da claque dos Giallorossi, ficarão vazios.

Na base da decisão esteve o uso de engenhos pirotécnicos, distúrbios provocados por adeptos e arremesso de objetos durante a receção ao Eintracht Frankfurt no passado dia 30 de janeiro.

Além disso, a Roma foi ainda multada em 30 mil euros.

Também a equipa alemã, que perdeu o jogo por 2-0, mas apurou-se diretamente para os «oitavos» da Liga Europa, foi multado em 25 mil euros e viu ser-lhe aplicada uma pena suspensa - com período de probação de dois anos - de proibição de venda de bilhetes para um jogo europeu fora de portas.